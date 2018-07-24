Міноборони проведе позапланову перевірку військового майна на Харківському бронетанковому заводі

У Міноборони заявили, що не охороняють військову техніку на заводі, бо він відмовився укладати договір щодо охорони.

Міністерство оборони України проведе позапланову інвентаризацію військового майна державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням Міністерство оборони.

«Міністерством оборони організовано роботу щодо позапланової інвентаризації військового майна, яке перебуває на території ДП «Харківський бронетанковий завод», його приймання і закріплення за військовими частинами Збройних сил України та укладання відповідного договору зберігання», — повідомили в Міноборони.

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Крім того, в Міноборони заявили, що не охороняють військову техніку, яка перебуває на підприємстві, оскільки завод відмовився укладати договір щодо охорони.

«Збереження майна, що перебуває на території підприємства, здійснюється відповідно до вимог статуту підприємства (або відповідно до умов контракту). У 2013 році такий договір було укладено. Але, починаючи з 2014 року, керівництво ДП «Харківський бронетанковий завод» відмовилося від укладання договору зберігання», — поінформували у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно харківські блогери безперешкодно проникли на військові склади Харківського бронетанкового заводу. За їхніми словами, на відео, яке вони виклали в YouTube, на складах перебуває близько 300 бойових машин, серед яких десяток нових танків «Булат», проте зовсім немає охорони.

Після публікації відео в YouTube поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян» Кримінального кодексу України і почала досудове розслідування.

Раніше в «Укроборонпромі» повідомили, що також проводять розслідування стану охорони периметру підприємства.