Харківська поліція почала розслідувати проникнення відеоблогерів на територію військового заводу

Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

У Харкові поліція розпочала розслідування за фактом проникнення відеоблогерів на територію військового заводу.

Читайте такожУ Харкові блогери безперешкодно пробралися на територію одного з підприємств і показали танки, які стояли там (відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Харківській області, сьогодні, 17 липня, слідчий відділу спецполіції ГУНП в Харківській області вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.162Кримінального кодексу ("незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян") та розпочав досудове розслідування.

За відомостями поліції, 17 липня «невстановлені особи незаконно проникли на територію одного з харківських підприємств, де здійснювали несанкціоновану відеозйомку, яку в подальшому було розміщено в соціальних мережах».

Зараз слідство встановлює усі обставини події та осіб, причетних до неї. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні в Інтернеті з'явилося відео, на якому два відеоблогери проникли на територію харківського військового заводу. Там без охорони зберігаються відремонтовані та старі танки.