Харківська поліція почала розслідувати проникнення відеоблогерів на територію військового заводу

16:36, 17 липня 2018
Суспільство
91 0
Поліція відкрила кримінальне провадження \ УНІАН

Читайте такожУ Харкові блогери безперешкодно пробралися на територію одного з підприємств і показали танки, які стояли там (відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Харківській області, сьогодні, 17 липня, слідчий відділу спецполіції ГУНП в Харківській області вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.162Кримінального кодексу  ("незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян") та розпочав досудове розслідування.

За відомостями поліції, 17 липня «невстановлені особи незаконно проникли на територію одного з харківських підприємств, де здійснювали несанкціоновану відеозйомку, яку в подальшому було розміщено в соціальних мережах».

Зараз слідство встановлює усі обставини події та осіб, причетних до неї. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні в Інтернеті з'явилося відео, на якому два відеоблогери проникли на територію харківського військового заводу. Там без охорони зберігаються відремонтовані та старі танки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Харків#розслідування