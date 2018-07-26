"Нова історія із заручником в РФ": у Москві заарештовано українського провідника

Українця тримають у СІЗО Лефортово, повідомляє адвокат.

У Москві заарештований український провідник Сергій Бугайчук.

Про це йдеться в Twitter адвоката Марка Фейгіна.

"З'явилася нова історія з українським заручником в Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою". Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово", - написав адвокат.

Бугайчука, який працює у пасажирському вагонному депо "Ковель", затримали 11 липня 2018 року.

Йому інкримінують те, що він у складі групи осіб із трьох чоловік (одного з яких названо лише на ім'я) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19 та 10 стволів до пістолета "Макаров".

"Бугайчука затримали не на гарячому, справа ґрунтується тільки на свідченнях двох громадян Росії незрозумілих, якихось чудиків", - наголосив Фейгін у коментарі "Громадському".

Він повідомив, що 12 липня суд обрав для українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

За словами Фейгіна, Бугайчук не визнає себе винним.

Справу українця ведуть співробітники Слідчого управління ФСБ Росії. Бугайчуку інкримінують ст. 222 Кримінального кодексу РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою).

У постанові про його арешт вказано, що за "тяжкий злочин", в якому його звинувачують, передбачено "безальтернативне покарання" на строк більше трьох років. Але у ч. 3 ст. 222 КК РФ йдеться, що відповідний злочин "карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років зі штрафом".

На перших засіданнях суду Бугайчуку надали "адвоката за призначенням". Як зазначив Фейгін, Консульство України вже зайняте пошуком для захисту Бугайчука адвоката за угодою.

Нагадаємо, Марка Фейгіна у Росії позбавили статусу адвоката, але допустили до процесу у справі українського журналіста Романа Сущенка як громадського захисника.