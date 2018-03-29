Фейгін закликав Путіна сприяти обміну заарештованого у Москві Сущенка

За його словами, сама ця політична справа, судовий процес і все, що його супроводжує, є результатом нинішніх відносин двох країн.

Російський адвокат Марк Фейгін закликав президента Росії Володимира Путіна сприяти обміну заарештованого у Москві українського журналіста Романа Сущенка, інтереси якого він представляє в суді.

Про це адвокат повідомив кореспонденту УНІАН.

Фейгін нагадав, що кілька днів тому Московський міський суд приступив до розгляду справи Сущенка, якого в РФ звинувачують у шпигунстві.

За його словами, сама ця політична справа, судовий процес і все, що його супроводжує, є результатом нинішніх відносин двох країн.

При цьому адвокат зазначив, що не втрачає надії на «гуманітарне рішення» у «справі Сущенка», як це сталося з іншим його підзахисним Ільмі Умеровим з Криму.

«Можливий обмін Сущенка на громадян РФ, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні, став би дійсно своєчасним виходом, що демонструє схильність вищого керівництва до вирішення проблем українських політв'язнів. Багато хто цього чекає, як в Україні, так і самій Росії», - заявив Фейгін.

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У зверненні він також наголосив, що робота подібних до нього «політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань». При цьому адвокат нагадав, що постійно стикається зі штучними труднощами по такій категорії справ.

На даний час, як вважає захисник, як інструмент проти його роботи у справі Сущенка використовують «такого собі Шарія, який перебуває в розшуку за скоєння кількох кримінальних злочинів в Україні, а також звинувачений сестрою в педофілії».

6 грудня 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви проводила розгляд скарги прокремлівського блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. У підсумку засідання перенесли на 24 січня 2018 року, потім - на 27 лютого, потім на 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня українському журналісту Сущенку продовжили термін тримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

У засіданні Мосміськсуду у справі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня.

Кореспондента «Укрінформу» затримали в Москві 30 вересня 2016 року, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.