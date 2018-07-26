Чернівецька міськрада достроково припинила повноваження мера Каспрука (відео)

Відповідне рішення депутати прийняли сьогодні шляхом таємного голосування.

Чернівецька міська рада достроково припинила повноваження міського голови обласного центру Олексія Каспрука.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні шляхом таємного голосування.

Зокрема, за відставку Каспрука проголосувало 29 депутатів. Члени лічильної комісії зафіксували один зіпсований бюлетень. 13 депутатів не голосували, про що вони заявили публічно.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2018 року секретар Чернівецької міськради Василь Продан зареєстрував проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олексія Каспрука. Свій вчинок він пояснив поганим станом доріг та інфраструктури в місті.

31 травня 2018 року депутати міськради під тиском обурених мешканців міста зняли з порядку денного цей проект рішення. Проте у червні секретар Продан повторно зареєстрував проект рішення про відставку Каспрука.

Довідка УНІАН. До складу Чернівецької міськради входить міський голова Олексій Каспрук (позафракційний), секретар Василь Продан (фракція «Рідне місто») та 41 обранець. Депутатський корпус складається із п’яти фракцій («Рідне місто», «БПП «Солідарність», «Батьківщина», «Свобода» і «Народний контроль». У міськраді депутатську більшість складають обранці, орієнтовані на Василя Продана і проти Олексія Каспрука.

Каспрук двічі обирався мером Чернівців. 25 травня 2014 року його було обрано на позачергових виборах до міськради з результатом 55,38%. Його опонент Віталій Михайлішин тоді здобув 16,29% голосів.

На чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року Каспрука було обрано мером у другому турі з результатом 62,6%. Натомість Михайлішин отримав підтримку 34,5% виборців.