Виборча комісія Чернівців встановила результати виборів: перемагає діючий мер міста
У Чернівцях міська виборча комісія о 04:10 на своєму засіданні встановила результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови.
Про це у Facebook повідомляє Чернівецька міська виборча комісія.
"Сьогодні, 16 листопада, о 04 год. 10 хв. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області на своєму засіданні встановила результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до протоколу комісії, міським головою Чернівців обрано чинного мера міста Олексія Каспрука.
Сьогодні, 16 листопада, о 04 год. 10 хв. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області на своєму засіданні вст...Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015
Перед цим виборча комісія повідомляла, що, станом на 2:05, опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови.
За цими даними, Олексій Каспрук здобув 64,47% голосів виборців, Віталій Михайлішин - 35,53%.
Станом на 2.05 опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького ...Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015
Нагадаємо, явка на виборах у Чернівецькій області, за остаточними даними ЦВК, склала 29,19%.