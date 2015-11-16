Виборча комісія Чернівців встановила результати виборів: перемагає діючий мер міста

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька міська виборча комісія.

"Сьогодні, 16 листопада, о 04 год. 10 хв. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області на своєму засіданні встановила результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до протоколу комісії, міським головою Чернівців обрано чинного мера міста Олексія Каспрука.

Сьогодні, 16 листопада, о 04 год. 10 хв. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області на своєму засіданні вст... Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015

Перед цим виборча комісія повідомляла, що, станом на 2:05, опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови.

За цими даними, Олексій Каспрук здобув 64,47% голосів виборців, Віталій Михайлішин - 35,53%.

Станом на 2.05 опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького ... Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015

Нагадаємо, явка на виборах у Чернівецькій області, за остаточними даними ЦВК, склала 29,19%.