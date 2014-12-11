Сьогодні Рада спробує затвердити програму Кабміну і змінити кордони районів Донецької області (наживо)

Також, згідно з порядком денним, у першому читані пропонується проголосувати за відкликання з керівництва парламентськими комітетами депутатів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відтак, вони будуть просто членами комітетів, повідомляє «Українська правда».

За пропозицією Юлії Тимошенко і її соратників із "Батьківщини" депутати можуть звернутися до Державної Думи РФ та президента Росії щодо звільнення української льотчиці та народного депутата України VIII скликання Надії Савченко.

Читайте такожУ Раді готують постанову, яка визнає війною АТО на Донбасі

Крім того, на перше читання винесено пропозицію змінити кордони 4 районів Донецької області: Артемівського, Волноваського, Новоазовського і Тельманівського.

Також у першому читанні заплановано розглянути президентський законопроект №1343 про вдосконалення координації та контролю у сфері національної безпеки і оборони.