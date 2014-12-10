Завтра Рада спробує заборонити доступ до керівництва комітетами депутатам, які голосували за «закони 16 січня»

Про це в ефірі «5-го каналу» заявив заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Віталій Ковальчук, повідомляється на сайті партії.

Ковальчук відзначив, що 10 грудня проект постанови розглянув Регламентний комітет парламенту.

«Наразі зареєстрований проект постанови щодо внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради. Думаю, що Регламентний комітет дуже уважно розгляне це рішення, і воно в четвер буде винесене до сесійної зали і проголосоване», – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Верховна Рада ухвалила постанову про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР восьмого скликання.

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5 грудня народний депутат Сергій Каплін (фракція партії «Блок Петра Порошенка») вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови «Про заборону займати посади голів, перших заступників та заступників голів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання народним депутатам, які голосували за закони "про диктатуру" 16 січня 2014 року».

Каплін зазначив, що проектом пропонується «заборонити політикам, які голосували за «диктаторські» закони 16 січня, обіймати керівні посади в парламентських комітетах». «Проте вчора аж 14 парламентаріїв, які підтримали диктаторські закони, таки увійшли і отримали одну з керівних посад. Це неприпустимо», - наголосив Каплін.

9 грудня депутати від Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком заблокували трибуну парламенту з вимогою внести зміни до постанови щодо призначення на посади в комітети депутатів, які голосували за диктаторські «закони 16 січня».

Пізніше парламент включив до порядку денного сесії проект постанови “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної ради України 8-го скликання” (реєстраційний №1291), зареєстрований Ляшком.