У Раді створили ще два міжфракційних об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Гройсман.

За його словами, головою “Аграрного об'єднання” обрано депутата від “Блоку Петра Порошенка” Леоніда Козаченка.

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Співголовами об'єднання “Депутатський контроль” обрано народних депутатів - від “Блоку Петра Порошенка” Степана Барну, від “Народного фронту” Геннадія Кривошею, від “Самопомочі” Руслана Сидоровича, від Радикальної партії Ігоря Попова та від “Батьківщини” Вадима Івченка.