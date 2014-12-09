Гройсман не мав підстав не підписувати постанову про керівництво та склад комітетів ВР - Сироїд

Про це написала на свої сторінці у Facebook заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

«Про юридичний бік. Проект цієї Постанови розробила і затвердила Підготовча депутатська група. До цієї групи увійшли представники всіх політичних сил, які пройшли до парламенту. Головою Підготовчої групи було обрано Володимира Гройсмана, мене ж заступником. Відповідно, після обрання Володимира Гройсмана Головою Верховної Ради України я залишилася особою, уповноваженою підписувати рішення, прийняті робочою групою. Підготовча група прийняла рішення, відповідно до якого на посадах голів комітетів не залишилося осіб, які голосували за закони ”16 січня”, але ці люди (16 осіб) залишилися на посадах заступників та секретарів комітетів. Рішення було обґрунтоване статтею 81 Регламенту ВР та вимогами міжнародних організацій і представництв. Як уповноважена особа я не могла не підписати прийняте рішення», - написала Сироїд.

При цьому вона зазначила, що під час обговорення проекту постанови в сесійній залі колеги-депутати пропонували ”виключити із керівництва комітетів осіб, які голосували за закони ”16 січня”, водночас, ніхто не озвучив їхніх прізвищ». «Оскільки ”16 січня” не є юридичним критерієм, юристи, які оформляли остаточний варіант тексту постанови не мали жодних підстав вносити до нього зміни. А Голова ВР не міг його не підписати».

Читайте такожГройсман підписав постанову про призначення голів комітетів та їх заступників

Сироїд зауважила: «Про ”неюридичний” бік. Останню добу перед голосуванням, особливо ніч, була присвячена тому, аби не дозволити, щоб на керівних посадах з`явилися одіозні особи». При цьому вона додала, що «Ганна Гопко (народний депутат України з фракції «Самопоміч» - УНІАН) у своєму пості тієї ночі описувала тиск, під яким ми перебували. Я потратила години переконуючи більш прагматичних колег по коаліції та пояснюючи безпосередньо самим фігурантами, що у них зіпсована карма, для очищення якої необхідно пропустити політичний сезон. У своїх зусиллях я була частково успішною».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав постанову ”Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації”.

Відповідно до документа, прізвища керівників комітетів та їх перших заступників лишилися ті ж, що і у початковій версії тексту, яка була опублікована до розгляду питання у ВР.

У тексті так і не визначені голови трьох комітетів: Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, а також Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.