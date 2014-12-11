На Донбасі знаходяться більше 32 тисяч військ бойовиків і РФ - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генерал-майор, представник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Розмазнін під час круглого столу у Києві.

"Безпосередньо на території України присутність Росії ми оцінюємо від 6 до 10 тис. - це військовослужбовці збройних сил РФ. Це 7 батальйонних тактичних груп, одна ротна тактична група, зведений загін, у тому числі окрема рота Кантемировської танкової дивізії і частини спецпризначення, бригади, полки та інше", - сказав Розмазнін.

Читайте такожГенштаб Росії продовжує наполегливо заперечувати присутність російських військових на Донбасі

"Взагалі разом із незаконними збройними формуваннями на території Луганської та Донецької областей знаходяться 32 тис. 685 чоловік. Було раніше 34 тис., потім 32,4, а зараз 32,6 тис., тобто відбулось певне збільшення", - зауважив він.

"Я сказав тільки про групи збройних сил. У нас (на території України - УНІАН) знаходяться підрозділи внутрішніх військ, спецназ внутрішніх військ Росії, ми їх бачимо", - додав Розмазнін.