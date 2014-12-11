Генштаб нагадав Москві, коли в Україні з'явилися війська РФ

Таку заяву зробив в. о. спікера Генерального штабу України Владислав Селезньов, передає Українська правда.

"У світлі останніх заяв з боку начальника Генерального штабу РФ генерала армії Валерія Герасимова, хочу нагадати, коли саме з'явилися російські військові на території Донецької та Луганської областей.

Це сталося в березні 2014 на Донбасі, після окупації Криму. Саме тоді перші російські військові, без запрошення, з'явилися на сході України ", - заявив Селезньов.

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Він зазначив, що цей факт російські військові самі неодноразово визнавали, після того як потрапляли в полон до українських військових.

"Присутність групи військових РФ на чолі із заступником головнокомандувача збройних сил Сухопутних військ РФ генерал-лейтенантом Ленцовим Олександром Івановичем зумовлена виконанням Мінських домовленостей, які в тому числі підписав і представник Російської Федерації", - заявив Селезньов.

Він нагадав, що робоча група спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на сході України, до складу якого увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ і 76 військовослужбовців ЗС РФ, розпочала роботу 26 вересня.

В обов'язки робочої групи Центру входить реалізація заходів щодо встановлення режиму повного припинення вогню, вона здійснює контроль над припиненням вогню протягом усього періоду стабілізації обстановки на території Донецької та Луганської областей.

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