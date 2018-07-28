Канада вкотре підтвердила невизнання анексії Криму

Також уряд Канади закликав владу Росії звільнити українських політв'язнів.

Канада вкотре підтвердила повагу до територіальної цілісності України і засудила анексію Росією Криму, а також закликала владу РФ звільнити українських політв'язнів.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті уряду Канади.

«Канада підтверджує незмінну повагу до територіальної цілісності України та засуджує дії, до яких вдалась Росія для насильницької інтеграції Кримського півострова до складу Росії, в тому числі відкриття мосту через Керченську протоку у травні 2018 року», - йдеться у заяві.

Також в уряді Канади висловили занепокоєння у зв’язку з порушеннями прав людини, вчинених Росією в Криму, в тому числі придушенням свободи, арештами активістів, тортурами, затриманнями і зникненнями.

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«Ми закликаємо звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо», – говориться у заяві.

«Канада твердо підтримує народ України. Міжнародне співтовариство повинно зберігати тиск, у тому числі через економічні санкції, доки Росія не почне поважати міжнародне право та суверенітет України», – підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кримській декларації, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео, США закликали Росію припинити окупацію українського Криму.