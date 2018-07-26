Держдеп США оприлюднив декларацію про невизнання анексії українського Криму Росією

Держдеп США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати не визнають Крим частиною Росії. Документ, підписаний держсекретарем Майком Помпео, опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Як ми зробили у випадку з Декларацією Уеллеса 1940 року, США підтверджують, що їх політикою є відмова від визнання претензій Кремля на суверенітет над територією Криму», — йдеться в декларації.

Укладачі документа відзначили, що Крим був «захоплений силою, що суперечить міжнародному праву». Також американська влада закликала Росію припинити окупацію Криму і «поважати» принципи міжнародного права.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що його американський колега Дональд Трамп поділяє позицію світової спільноти по Криму.