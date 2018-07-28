Слідчі США надали 300 документів про співпрацю Манафорта з Партією регіонів і Опоблоком

В електронному листуванні активно обговорюється політична кампанія колишнього президента України Януковича і Партії регіонів, опрацьовуються деталі його робочих поїздок і медіа-політика.

У США слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера представила понад 300 документів, які розкривають деталі співпраці колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта з Партією регіонів і партією «Опозиційний блок».

Читайте такожСлідчі США встановили схему виведення коштів з України "сім'єю Януковича" - ЗМІ

Як повідомляє «Голос Америки», опублікована низка документів, пов'язаних зі справою Манафорта, яка розглядається у федеральному окружному суді.

Крім оприлюднення імен 35 свідків, яких планує викликати сторона звинувачення, стали відомі деякі деталі співпраці з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, Партією регіонів і Опозиційним блоком. Документи відносяться до різних часових періодів. (Манафорт свого часу був радником Януковича - УНІАН).

Зокрема, в електронному листуванні активно обговорюється політична кампанія Януковича і Партії регіонів, опрацьовуються деталі його робочих поїздок і медіа-політика.

Документи, надані слідством, проливають світло на особливості української політики, які були приховані від уваги громадськості. Наприклад, Манафорт у листі своєму партнеру - політичному консультанту Тедові Дівайну детально розписує, як має виглядати виступ тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова на з'їзді Партії регіонів 9 вересня 2010 року.

«Азаров виступатиме 10-12 хвилин російською мовою. Він повинен розкритикувати Тимошенко за безлад, який вона залишила після себе і представити виборчу платформу. ВФЯ (Віктор Федорович Янукович) виступить з 5-7 хвилинною промовою українською мовою, де повинен представити свою програму «Україна для людей»», - писав Манафорт.

Також у документах фігурує вартість проведення з'їзду Партії регіонів - $565 тис.

У документах можна побачити проект договору про надання консультаційних послуг уряду Януковича від імені фірми Devine Mulvey Longabaugh. За квітень і травень 2014 року фірма мала отримати $200 тис.

Також, згідно із судовими документами, Манафорт написав Януковичу, що «ми активно розвивали концепцію антисемітизму, як частини (поглядів) (української) опозиції. (...) Це було ключовою частиною нашої вашингтонської стратегії».

У документах також можна побачити запитання, які було поставлено на прес-конференції Януковича, присвячені 100 дням його перебування на посту президента України, і відповіді, які було дано.

Докази, надані командою спецпрокурора Мюллера, можуть бути оскаржені захистом і не визнані судом. Наступне судове засідання відбудеться 31 липня в федеральному окружному суді Олександрії, штат Вірджинія.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».