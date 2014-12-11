Росія пропонує обговорювати питання щодо українського кордону з бойовиками

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам у Москві офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич, коментуючи заклик президента України Петра Порошенка до Росії закрити кордон між двома країнами, чого буде достатньо, щоб упродовж кількох тижнів досягти «миру і стабільності в Україні».

«Я бачив на стрічках заяву президента України, яку він зробив на підсумковій прес-конференції після переговорів із прем`єр-міністром Австралії. Якщо чесно, то викликають здивування і конфуз подібні висловлювання. По-перше, ми вже неодноразово говорили, що представників збройних сил РФ не було й немає в Україні, тому виводити немає чого. Що стосується кордону: з нашого боку кордон абсолютно забезпечений, на двох КПП розміщені спостерігачі ОБСЄ… Що стосується ділянки українського кордону, який поки не перебуває в зоні контролю української влади, то тут прямо потрібно домовлятися з представниками Донецької й Луганської областей», - сказав Лукашевич.

Читайте такожРосійські підрозділи залишили територію Херсонської області - Генштаб ЗСУВін заявив, що «питання про закриття кордону взагалі ніколи не ставилося в такій площині. Йшлося про спостереження ОБСЄ за всією ділянкою російсько-українського кордону».

За словами Лукашевича, це непублічна частина Мінських домовленостей, але для такого кроку потрібно отримати від Києва гарантії безпеки «сепаратистам», амністію й забезпечити вирішення соціально-економічних проблем. Він підкреслив, що лише після цього можна переходити до організації моніторингу на спільному кордоні.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко в ході візиту до Австралії закликав Росію припинити підтримку бойовиків на сході України й вивести російські війська з української території. Він також закликав Росію закрити кордон між двома країнами й додав, що цього буде достатньо, щоб упродовж кількох тижнів досягти «миру і стабільності в Україні».