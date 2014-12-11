Порошенко - Росії: Будь ласка, виведіть війська і закрийте кордон
07:28, 11 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко попросив Росію зупинити конфлікт на сході України, передає Agence France-Presse.
REUTERS
«Будь ласка, припиніть вогонь. Будь ласка, відпустіть заручників. Будь ласка, виведіть війська з моєї території», - заявив український президент в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Тоні Эбботтом, передає Газета.ру.
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Крім того, Порошенко попросив Росію закрити кордон з Україною.
«Будь ласка, закрийте кордон. Я обіцяю, якщо ви закриєте кордон, протягом одного, двох, трьох тижнів це призведе до миру і стабільності на Україні», - вважає він.
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