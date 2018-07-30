Сюмар розповіла, що за нею стежили

10:10, 30 липня 2018
Політика
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Сюмар розповіла про деталі стеження за нею / фото УНІАН

Народний депутат Вікторія Сюмар заявляє, що за нею стежили після того, як очолюваний нею комітет взявся за розгляд побиття журналістів охоронцями Віктора Медведчука.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Цю ситуацію (побиття журналіста Михайла Ткача і Кирила Лазаревича охоронцями Віктора Медведчука, – ред.) ми розглядали на засіданні нашого комітету. У відповідь на це людина Медведчука, депутат Василь Німченко, який був присутній на комітеті, подав на мене в суд з єдиною вимогою, щоб я жодним чином як голова комітету не втручалася в розгляд цієї справи", - розповіла Сюмар.

Після цього, за словами нардепа, вона помітила і стеження.

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"Пізніше за мною почали їздити різні автомобілі. Коли я спробувала з'ясувати, що це за автомобілі, виявилося, що це номери з машини, яка зареєстрована в так званій "ДНР" і зняті вони з автомобіля ВАЗ, хоча за мною їздила чорна КІА. Очевидно, що хтось за мною стежив і шукав якусь сенсацію", - сказала Сюмар.

Вона додала, що з цього приводу має намір звернутися до поліції.

"Повідомлення про це авто було, але зверталася не я особисто. Тепер очевидно зроблю звернення і від себе", - сказала нардеп.

Сюмар переконана, що до Медведчука потрібно приділяти більше уваги, як до людини, яка є кумом Путіна, спокійно веде бізнес в Україні і може мати стосунок до купівлі телеканалів.

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Теги: #Сюмар#стеження