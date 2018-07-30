Сюмар розповіла, що за нею стежили

Сюмар вважає, що таким чином "хтось шукав якусь сенсацію".

Народний депутат Вікторія Сюмар заявляє, що за нею стежили після того, як очолюваний нею комітет взявся за розгляд побиття журналістів охоронцями Віктора Медведчука.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Цю ситуацію (побиття журналіста Михайла Ткача і Кирила Лазаревича охоронцями Віктора Медведчука, – ред.) ми розглядали на засіданні нашого комітету. У відповідь на це людина Медведчука, депутат Василь Німченко, який був присутній на комітеті, подав на мене в суд з єдиною вимогою, щоб я жодним чином як голова комітету не втручалася в розгляд цієї справи", - розповіла Сюмар.

Після цього, за словами нардепа, вона помітила і стеження.

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"Пізніше за мною почали їздити різні автомобілі. Коли я спробувала з'ясувати, що це за автомобілі, виявилося, що це номери з машини, яка зареєстрована в так званій "ДНР" і зняті вони з автомобіля ВАЗ, хоча за мною їздила чорна КІА. Очевидно, що хтось за мною стежив і шукав якусь сенсацію", - сказала Сюмар.

Вона додала, що з цього приводу має намір звернутися до поліції.

"Повідомлення про це авто було, але зверталася не я особисто. Тепер очевидно зроблю звернення і від себе", - сказала нардеп.

Сюмар переконана, що до Медведчука потрібно приділяти більше уваги, як до людини, яка є кумом Путіна, спокійно веде бізнес в Україні і може мати стосунок до купівлі телеканалів.