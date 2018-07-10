Сюмар заявила, що кулуари Верховної Ради для журналістів закривати не будуть

Разом із тим голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вважає, що необхідно змінити положення про акредитацію представників ЗМІ у парламенті.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник голови фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар заявила, що напередодні спілкувалася з головою парламенту Андрієм Парубієм, й вони дійшли спільної позиції, що закривати кулуари Верховної Ради для журналістів не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сюмар сказала у коментарі журналістам.

Вона зауважила, що відповідне рішення Регламентного комітету парламенту має рекомендаційний характер.

“Я говорила вчора зі спікером з цього питання. І ми дійшли спільної позиції, що закривати кулуари ніхто не буде. Тому, я думаю, що цю проблему можемо знімати станом на зараз. І у цьому скликанні ми зробимо все можливе, щоб таких речей не відбувалося”, - наголосила Сюмар.

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Водночас вона висловила думку, що необхідно змінити положення про акредитацію представників ЗМІ у парламенті.

“Ми вважаємо, і комітет наш вважає, що положення про акредитацію має бути змінене. І реальні журналісти, які працюють на реальні редакції і висвітлюють реально роботу парламенту, однозначно мають якомога швидше мати можливість акредитуватися на кожну сесію за допомогою електронної форми і того ж дня отримати відповідь”, - сказала Сюмар.

Вона додала, що необхідно спрямувати зусилля на те, аби запропонувати спосіб відрізняти журналістів, які дійсно висвітлюють роботу парламенту, від людей, які зареєстровані на неіснуючі видання.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова також пояснила, що прес-центр пропонують створити лише для покращення умов роботи журналістів, зокрема, телевізійників, а також для використання можливостей Інтернету.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли в у Facebook з’явилося їх фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.

У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

20 червня Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті журналісток Махмуді і Єгорової.