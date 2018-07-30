Компанія Манафорта у 2014 році пропонувала свої послуги Кличку

За словами мера Києва, співпраця завершилась не розпочавшись, оскільки команда політтехнолога не змогла презентувати нічого нового.

Компанія скандального політтехнолога Пола Манафорта у 2014 році пропонувала свої консультаційні послуги меру Києва Віталію Кличку.

Про це пише "Русская служба Бі-бі-сі", посилаючись на матеріали провадження щодо Манафорта, зібрані офісом спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Зазначається, що через три місяці після трагічних подій Євромайдану Пол Манафорт відправив своєму помічникові Костянтину Килимнику багатосторінкову презентацію і план реструктуризації київміськадміністрації. Вона була призначена для презентації меру з ініціалами VK.

Вибори київського міського голови відбулися 25 травня 2014 року, їх виграв Віталій Кличко.

Сам Кличко в коментарі журналістам визнав, що в 2014 році компанія Манафорта дійсно пропонувала йому свої послуги.

"Оскільки прізвище Манафорта було відоме в цій сфері, бесіди з ними велися. Вони тоді підготували деякі презентаційні - тестові речі", - розповів він.

За словами Кличка, в цих пропозиціях були загальні моменти, "нічого такого архінового, чого ми не знали".

"Тому, можна сказати, що співробітництво, яке пропонувалося, закінчилося, так і не розпочавшись", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, аби схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорт тривалий час працював в Україні, консультуючи Партію регіонів та колишнього президента Януковича. Він також є колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа.

Манафорту висунуто звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують в тому, що він не зареєстрований як "іноземний агент, хоча займався у США лобіюванням інтересів прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, скерованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

28 липня слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера представила понад 300 документів, що розкривають деталі співпраці Манафорта з Партією регіонів і партією «Опозиційний блок».