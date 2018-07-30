Манафорт отримав в Україні понад 60 мільйонів доларів – спецпрокурор Мюллер

Відбір колегії присяжних для розгляду справи Манафорта розпочнеться вже завтра, 31 липня.

Скандальний політтехнолог Пол Манафорт, що працював на екс-президента Януковича, заробив в Україні понад 60 мільйонів доларів, заявив спецпрокурор США Роберт Мюллер.

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Як повідомляє Bloomberg, відповідну заяву Мюллер зробив напередодні судового засідання у справі Манафорта.

Звинувачення збирається довести у суді, що політтехнолог отримав ці гроші і не повідомив про "значний відсоток" цих коштів у своїх податкових деклараціях.

Відбір колегії присяжних задля розгляду справи Манафорта розпочнеться вже завтра, 31 липня.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорт довгий час працював в Україні, консультуючи Партію регіонів і колишнього президента Віктора Януковича. Він також є колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа.

Манафорту висунуто звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують в тому, що він не зареєстрований як " іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів в США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, направленому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

28 липня слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера представила понад 300 документів, що розкривають деталі співпраці Манафорта з Партією регіонів і партією «Опозиційний блок».