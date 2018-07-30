Манафорт у 2005 році рекомендував Ахметову позбутися Януковича – ЗМІ

Згідно з проведеним командою Манафорта соцопитуванням, після Помаранчевої революції 60% українців ставилися до Януковича негативно.

У 2005 році, через кілька місяців після Помаранчевої революції, команда скандального політтехнолога Пола Манафорта відправила мільярдерові Рінату Ахметову звіт, в якому рекомендувала реформувати Партію регіонів та позбутися її непопулярного лідера Віктора Януковича.

Про це пише «Русская служба Бі-бі-сі, посилаючись на матеріали справи Манафорта, зібрані офісом спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Так, влітку 2005 року команда Манафорта провела всеукраїнське опитування громадської думки, за підсумками якого політтехнолог написав звіт. Документ був скерований Рінату Ахметову.

За даними опитування, 60% представників середнього і робітничого класу, 49% найбідніших верств населення і 36% етнічних росіян по всій Україні вірили в те, що країна рухається в правильному напрямку.

При цьому, 60% респондентів негативно ставилися до Януковича, а 37% відчували категоричну неприязнь. 87% жителів України вкрай негативно ставилися до ідеї його можливого прем'єрства в 2006 році.

Зазначається, що у своїх висновках Манафорт не менше десятка разів рекомендує бізнесменові будь-якою ціною негайно позбутися від Віктора Януковича, зазначаючи, що рейтинг його непопулярності набагато вище, ніж рейтинг Партії регіонів. Як зазначалося у звіті, будь-яка критика з вуст Януковича не буде почута через неприйняття його особистості в цілому та дискредитацію його іміджу в період Помаранчевої революції.

Манафорт наполягав, що новий лідер Партії регіонів не повинен асоціюватися з Януковичем або Кучмою, а в якості потенційних кандидатів політтехнолог рекомендував розглядати вихідців з півдня і південно-сходу України.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорт довгий час працював в Україні, консультуючи Партію регіонів і колишнього президента Януковича. Він також є колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа.

Манафорту висунуто звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують в тому, що він не зареєстрований як " іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів в США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, направленому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

28 липня слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера представила понад 300 документів, що розкривають деталі співпраці Манафорта з Партією регіонів і партією «Опозиційний блок».