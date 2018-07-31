Прокуратура подала клопотання про призначення Януковичу державного захисника

Клопотання обґрунтовують постійними зривами адвокатами Януковича судових засідань.

Адвокат обвинувачуваного у вчиненні державної зради колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк зірвав судові дебати.

Як передає кореспондент УНІАН, у судовому засіданні Оболонського районного суду Києва, що розглядає справу, оголошено чергову перерву.

Через зрив судових засідань адвокатами Януковича, прокурор подав клопотання про призначення Януковичу державного захисника.

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Прокурор Руслан Кравченко заявив, що четверо адвокатів вже впродовж трьох місяців не можуть виступити в судових дебатах. За його словам, вони вже втретє їх зривають, самовільно залишаючи залу судових засідань, що ставить під загрозу доступ до правосуддя обвинувачуваного Януковича.

“За таких обставин ми змушені клопотати перед судом про залучення державного захисника та звернення до Центру вторинної правової допомоги”, - сказав Кравченко.

Після цього судді пішли до нарадчої кімнати вирішувати клопотання щодо безоплатного адвоката для Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня судові дебати в Оболонському районному суді Києва не відбулися через нез’явлення адвокатів Януковича. Адвокати надали суду заяву про те, що вони перебувають у Верховному суді, де слухається їхнє клопотання про зміну підсудності справи держзради Януковича.

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Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.

Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.