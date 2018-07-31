У справі про держзраду Януковича з’явився п’ятий адвокат

Новий адвокат екс-президента каже, що для ознайомлення з матеріалами справи йому потрібен щонайменше місяць.

У колишнього президента Віктора Януковича, обвинувачуваного у вчиненні державної зради, з’явився п’ятий адвокат.

Читайте такожАдвокат Януковича зірвав судові дебати, покинувши залу суду

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви в засіданні Оболонського райсуду Києва до судової зали зайшов адвокат Олександр Байдик і заявив, що він минулого тижня підписав договір з Януковичем і буде його п'ятим адвокатом.

Він не став коментувати справу, заявивши, що йому спочатку потрібно з нею ознайомитися, для чого йому потрібен щонайменше місяць.

Нагадаємо, що суд наразі перебуває у нарадчій кімнаті, де вирішується питання про надання Янкуковичу державного адвоката у зв’язку з тим, що його адвокати сьогодні залишили залу судових засідань, тим самим зірвавши судові дебати.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня судові дебати в Оболонському районному суді Києва не відбулися через нез’явлення адвокатів Януковича. Адвокати надали суду заяву про те, що вони перебувають у Верховному суді, де слухається їхнє клопотання про зміну підсудності справи держзради Януковича.

Прокурор Руслан Кравченко заявив, що четверо адвокатів вже впродовж трьох місяців не можуть виступити в судових дебатах. За його словам, вони вже втретє їх зривають, самовільно залишаючи залу судових засідань, що ставить під загрозу доступ до правосуддя обвинувачуваного Януковича.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу: ст. 111 ("державна зрада"), ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("пособництво у веденні агресивної війни"); ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки").

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.

Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.