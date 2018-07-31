Інститут нацпам`яті знайшов під Одесою вцілілі памятники Леніну та Марксу

Установа звернулась до поліції, прокуратури й СБУ з метою притягнення до відповідальності місцевих посадовців, які порушили законодавство України.

У семи населених пунктах Одеської області не було демонтовано символи комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема – пам’ятники Владіміру Лєніну та Карлу Марксу, а також зображення серпа та молота.

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Про це повідомляється на сайті Українського інституту національної пам’яті. Зазначається, що населені пункти знаходяться на території Болградського району. Так, пам’ятники Леніну не демонтовано у селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве та Нові Трояни. Крім того, у селі Городнє виявлено пам’ятник Карлу Марксу, а у селі Голиця – радянські серп та молот.

Зазначається, що Інститут звернувся до сільських голів з вимогою негайно забезпечити виконання Закону про декомунізацію. Крім того, установа звернулась до поліції, прокуратури й СБУ з метою притягнення до відповідальності місцевих посадовців, які порушили законодавство України.

Нагадаємо, у лютому Директор Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович заявив, що в Україні декомунізація фактично завершена. В Україні відбулося перейменування близько тисячі населених пунктів. Також за його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніну.