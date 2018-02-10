В'ятрович заявив про фактичне завершення декомунізації в Україні

За його словами декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. В Україні відбулося перейменування близько тисячі населених пунктів.

Директор Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович заявив, що в Україні декомунізація фактично завершена.

Про це він сказав в програмі Радіо Свобода – «Суботнє інтерв’ю».

За його словами декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. В Україні відбулося перейменування близько тисячі населених пунктів. Це майже всі населені пункти, тому що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, які також підпадають під дію закону про декомунізацію, заявив він.

Також за його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніна.

«Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. Це може бути пам’ятник на території якогось заводу, про який вже ніхто не пам’ятає, чи на території якогось села, про яке ніхто не пам’ятає. Відповідно ми можемо реагувати тільки по факту виявлення цих пам’ятників. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже немає», – розповів В’ятрович.

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Раніше Володимир В'ятрович розповів про декомунізацію пам'ятника «Батьківщина-мати» у Києві. Він повідомив, що відомий у Києві пам'ятник буде декомунізований, але залишиться стояти на правому березі річки Дніпро. З монумента мають зріжуть герб СРСР, при цьому щит залишиться на колишньому місці.

Нагадаємо, Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.