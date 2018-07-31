До Сенцова не пустили священика

За словами віце-спікера Ради Ірини Геращенко, українця Олега Сенцова утримують в повній ізоляції.

До незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова не пустили священика. Про це у Facebook повідомила журналіст і волонтер Вікторія Івлєва.

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За її словами, з українцем мав зустрітися отець Григорій (Міхнов-Вайтенко), єпископ апостольської православної церкви.

Рішення про недопуск отця Григорія до Олега Сенцова прийняв начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Рф Олександр Новіков.

Івлєва підкреслила, що російське законодавство дозволяє священнослужителям, які належать до зареєстрованих у встановленому порядку релігійних об'єднань, відвідувати ув'язнених. Особиста зустріч може тривати до двох годин, число таких зустрічей законом не обмежено. Більш того, при бажанні сторін, ця зустріч може проходити наодинці і навіть поза межами чутності третіх осіб.

Зі слів єпископа Григорія, він прилетів до Салехарду нічним рейсом з Москви, і відразу поїхав до селища Харп, де знаходиться УФСВП. Йому довелося переправлятися через Об на поромі. На місці він зустрівся з Новіковим.

«Наше спілкування з полковником йшло абсолютно нормально до моменту, поки він не запитав прізвище в'язня. Почувши «Сенцов Олег Геннадійович, 1976 р.», Олександр Миколайович Новіков просто змінився в обличчі і заявив мені дослівно так: Я не бачу доцільності у Вашій зустрічі з Сенцовым!», – наводить Івлєва слова єпископа.

«Мої спроби звернутися до закону, розуму, совісті і милосердя ні до чого не привели, полковник Новіков просто натиснув на кнопку, викликав чергового і віддав йому наказ провести товариша, тобто мене, до дверей», – продовжив він.

Інформацію про зрив зустрічі прокоментувала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Сенцова тримають в повній ізоляції, в тому числі – інформаційній.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайній північ РФ). 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.