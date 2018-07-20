Наступний візит адвоката до Сенцова відбудеться в серпні

Український режисер Олег Сенцов попросив свого адвоката Дмитра Дінз рідше відвідувати його.

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінз наступного разу відвідає свого підзахисного в серпні.

Про це 19 липня він сказав в коментарі "Громадському", повідомляє "Гордон".

"Олег сказав, що часто до нього їздити не треба. Поки немає сенсу щотижня їздити, тому що нічого не відбувається", – сказав Дінз. Адвокат зазначив, що поки його підзахисному нічого не відомо про можливість звільнення.

"Для мене ж звучала фраза 25 липня. Що в цей день повинен бути запущений певний процес. Але ця інформація кулуарна і нічим не підкріплена. Що саме має запуститися, незрозуміло. Росія в цьому питанні мовчить", – додав він.

Раніше повідомлялося, що здоров'я Сенцова значно погіршилося, він практично не орієнтується в датах.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Сенцова Людмила написала лист російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У той же день у соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денисова у коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона заявила, що отримала від російської сторони документальне підтвердження, що Сенцов живий.