Сьогодні Рада вислухає міністра з енергетики

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам народний депутат України Микола Мартиненко.

Він зазначив, що також народні депутати ставитимуть запитання й іншим міністрам уряду щодо ситуації в Україні.

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Сьогодні з 10.00 до 11.00 відповідно до регламенту ВР передбачається година запитань до уряду. З 11.00 до 11.30 передбачені оголошення депутатських запитів. Далі в порядку денному написано, що з 13.00 виступи народних депутатів “З різних питань”. В порядку денному не передбачено розгляд проектів постанов чи законопроектів.