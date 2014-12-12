Сьогодні Рада вислухає міністра з енергетики
10:07, 12 грудня 2014Політика
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Сьогодні під час Години запитань до уряду Верховна Рада заслуховуватиме інформацію міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.
Сьогодні передбачається година запитань до уряду / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам народний депутат України Микола Мартиненко.
Він зазначив, що також народні депутати ставитимуть запитання й іншим міністрам уряду щодо ситуації в Україні.
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Сьогодні з 10.00 до 11.00 відповідно до регламенту ВР передбачається година запитань до уряду. З 11.00 до 11.30 передбачені оголошення депутатських запитів. Далі в порядку денному написано, що з 13.00 виступи народних депутатів “З різних питань”. В порядку денному не передбачено розгляд проектів постанов чи законопроектів.
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