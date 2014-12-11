Сьогоднішнє засідання ВР закрили, депутати зберуться завтра вранці

15:22, 11 грудня 2014
Політика
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Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання.

Засідання Ради закрито / Фото УНІАН

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання.

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Гройсман нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10.00.

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