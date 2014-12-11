Сьогоднішнє засідання ВР закрили, депутати зберуться завтра вранці

Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання. Читайте такожРада переголосувала "антидиктаторську" постанову: з керівництва комітету прибрали Довгого Гройсман нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10.00.

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