Сьогоднішнє засідання ВР закрили, депутати зберуться завтра вранці
15:22, 11 грудня 2014Політика
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Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання.
Засідання Ради закрито / Фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що заплановані на сьогодні питання порядку денного розглянуто, і тому він закриває засідання.
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Гройсман нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10.00.
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