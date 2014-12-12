Парубій вважає, що угоду про статус України як союзника США підпишуть протягом кількох місяців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Парубій зазначив, що ініціюватиме звернення до Конгресу США не лише щодо надання зброї, а і про надання Україні спеціального статусу союзника.

Читайте такожПорошенко призначить секретаря РНБО до Нового року - Парубій

“Тому що виходить дивна річ, що Конгрес дає нам звернення, має бути звернення і від України”, - сказав він.

Парубій додав, що разом з групою інших депутатів вже підготував відповідний проект постанови Верховної Ради зі зверненням до Конгресу США.

“Розглянувши питання безпеки, в тому числі й зміни до закону про РНБО, ми будемо формувати наступний порядок денний”, - зазначив депутат.

Відповідаючи на запитання щодо того, які можливості надає спеціальний статус Україні, Парубій зауважив, що його ще не надали і йдеться лише про звернення.

“Спеціальний статус — це форма, яка використовується Сполученими Штатами Америки для не членів Північноатлантичного альянсу. Тобто, якщо шлях до НАТО об'єктивно може зайняти більше часу, то статус союзника, в якому також є гарантії воєнної безпеки, - він є двосторонньою угодою, і цю угоду можна підписати набагато швидше в робочому порядку, аніж пройти весь процес вступу України в НАТО”, - сказав Парубій.

Він зазначив, що не може назвати точної дати підписання такої угоди.

“Але це можна зробити насправді протягом кількох місяців”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня обидві палати Конгресу США ухвалили законопроекти, якими передбачено надання Україні, Грузії і Молдові статусу «головного союзника США, не члена НАТО».

Також законопроектами передбачено введення нових санкцій проти Росії і надання Україні допомоги, зокрема, у вигляді оборонних озброєнь.

Для набуття чинності законом його зведений текст із обох законопроектів має підписати президент США Барак Обама.