Парубій вважає, що угоду про статус України як союзника США підпишуть протягом кількох місяців
Перший віце-спікер Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що угода про статус України як союзника США може бути підписана протягом кількох місяців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
Парубій зазначив, що ініціюватиме звернення до Конгресу США не лише щодо надання зброї, а і про надання Україні спеціального статусу союзника.
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“Тому що виходить дивна річ, що Конгрес дає нам звернення, має бути звернення і від України”, - сказав він.
Парубій додав, що разом з групою інших депутатів вже підготував відповідний проект постанови Верховної Ради зі зверненням до Конгресу США.
“Розглянувши питання безпеки, в тому числі й зміни до закону про РНБО, ми будемо формувати наступний порядок денний”, - зазначив депутат.
Відповідаючи на запитання щодо того, які можливості надає спеціальний статус Україні, Парубій зауважив, що його ще не надали і йдеться лише про звернення.
“Спеціальний статус — це форма, яка використовується Сполученими Штатами Америки для не членів Північноатлантичного альянсу. Тобто, якщо шлях до НАТО об'єктивно може зайняти більше часу, то статус союзника, в якому також є гарантії воєнної безпеки, - він є двосторонньою угодою, і цю угоду можна підписати набагато швидше в робочому порядку, аніж пройти весь процес вступу України в НАТО”, - сказав Парубій.
Він зазначив, що не може назвати точної дати підписання такої угоди.
“Але це можна зробити насправді протягом кількох місяців”, - сказав депутат.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня обидві палати Конгресу США ухвалили законопроекти, якими передбачено надання Україні, Грузії і Молдові статусу «головного союзника США, не члена НАТО».
Також законопроектами передбачено введення нових санкцій проти Росії і надання Україні допомоги, зокрема, у вигляді оборонних озброєнь.
Для набуття чинності законом його зведений текст із обох законопроектів має підписати президент США Барак Обама.