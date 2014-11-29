Парубій заявляє, що виграв апеляційний суд у Медведчука

Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив лідеру громадського руху "Український вибір" Віктору Медведчуку в задоволенні його позову "за образу честі і гідності".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-секретар Ради національної безпеки і оборони, колишній комендант Майдану, а нині народний депутат Андрій Парубій.

«Отже, повідомляю: Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції та відмовив Медведчуку в задоволенні його позову. Таким чином, всі спроби Медведчука через суд переконати суспільство, що він не злочинець, повністю провалилися. Тепер оцінкою діяльності Медведчука повинна зайнятися прокуратура», - написав політик.

Влітку на одній із прес-конференцій секретар РНБО Парубій публічно заявив про причетність Медведчука до російського вторгнення, безпосередньо звинуватив у тяжких кримінальних злочинах і назвав злочинцем. Він також зазначив, що лідер руху "Український вибір" причетний до фінансування екстремістських груп і взагалі є, на його переконання, одним із ключових організаторів заколоту на сході України.

Читайте такожШуфрич і Медведчук вийшли зі складу контактної групи по ДонбасуПісля цього Медведчук подав до Печерського суду "за образу честі і гідності", оцінивши їх в 1 гривню, і виграв справу.

Парубій подав заяву до Апеляційного суду.

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції та відмовив Медведчуку в задоволенні позову проти екс-секретаря РНБО Парубія.