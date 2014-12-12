ВООЗ виключила порти Криму з переліку Міжнародних медико-санітарних правил - "МЗС"

Про це повідомив в Facebook активіст організації "Майдан закордонних справ", редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, це означає, що всі медичні документи морського судна (санітарні свідоцтва, свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю / свідоцтва про проходження судном санітарного контролю), які оформляються санітарно-карантинними відділами портів Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія, Керч після 15.05.2014, вважаються недійсними і підлягають вилученню.

Читайте такожІноземців будуть пропускати в окупований Крим лише за спецдозволом"Пояснюю популярно - пароплав, який зайшов в окупований Крим, не приймуть за цією ознакою в наступному порту цивілізованої країни - немає легітимної медико-санітарної довідки з попереднього порту...а може у нього чума?? або Ебола??", - написав Клименко.

Активіст також подякував за допомогу головним санітарним лікарям Української СЕС на водному транспорті (Іллічівськ).

Раніше "МЗС" представив "Чорний список" суден і літаків, що порушують правовий режим окупованого Криму.