86 суден, 232 літаки: з'явилися чорні списки порушників правового режиму Криму

Про моніторинговий проект «Крим: чорні списки» представники “Майдану закордонних справ” Юрій Смелянський та Андрій Клименко повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Вони зазначили, що “Майдан закордонних справ” послідовно добивається передбаченого законом покарання екіпажів та власників повітряних та морських суден-порушників - аж до арешту та конфіскації суден і персональних санкцій проти фізичних осіб-зрадників.

Зокрема, у список фізичних осіб, які, за словами представників організації, сприяли анексії Криму Російською Федерацією, включено на даний час 78 прізвищ. Серед них - п’ятеро “Героїв України”: Микола Багров – на даний час обіймає посаду ректора Національного Таврійського університету; Олександр Баталін – колишній депутат ВР Криму; Микола Бойко – гендиректор Національного аграрного виробничого об’єднання «Массандра»; Борис Дейч – колишній народний депутат України та Ферзі Якубов – ректор Кримського інженерно-педагогічного університету.

«І цей список буде продовжуватись. В нього будуть включені люди, які займають на сьогодні різні керівні посади в окупаційній кримській владі. Це люди, які мають інші почесні звання та працюють вже як громадяни Росії у вищих навчальних закладах чи на інших керівних посадах», - наголосив Смелянський.

Експерти вважають, що вищевказані особи повинні бути позбавлені найвищої нагороди України і всіх супутніх пільг. Також Європейський Союз та США мають ввести проти них персональні санкції.

За словами Клименка, серед кораблів-порушників, яких загалом нараховано з початку анексії Криму 150, найбільше суден з Росії - близько 60.

Читайте такожТурецька влада контролює судновласників, щоб вони не заходили в Крим«Далі за кількістю йдуть судновласники з Туреччини, Греції, Румунії. Таким чином наша дружня країна Туреччина і член Євросоюзу та НАТО, так само як і Туреччина, - Греція, є найбільшими порушниками режиму окупованої території, встановленого Резолюцією Генасамблеї ООН та законом України про окуповані території», - наголосив Клименко.

Як заявляють експерти, держава має відреагувати на такі факти.

«Україна, зокрема наш МЗС та інші держструктури, повинні здійснювати дуже активні перемовини з нашим чорноморським партнером - Туреччиною щодо того, що відбувається. Ці дві країни допомагають країні-окупанту вирішувати проблему забезпечення Криму… Сподіваюсь і посольства Туреччини та Греції в Україні почують нас», - заявив Клименко.

Своєю чергою експерт “Майдану закордонних справ” Ольга Корбут повідомила, що за час моніторингу було зафіксовано понад 2 тис. літаків-порушників, які прибули чи вилетіли з аеропорту Сімферополя. Частина цих літаків здійснювала рейси до Туреччини та Єревану.

Корбут додала, що всі порушення, які фіксуються у процесі моніторингу, передаються до Міжнародної організації цивільної авіації та інших міжнародних організацій та правоохоронних органів України, аби вони адекватно реагували на ці порушення та застосовували санкції до порушників.

Експерти зазначили, що проект постійно оновлюється, вони також планують відкрити розділи щодо компаній, які ведуть бізнес в Криму і підтримують окупацію, а також міжнародних інвесторів.

Експерти обіцяють оприлюднювати відповідні списки на веб-сайті «Майдану закордонних справ».

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада Криму провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання української Автономної Республіки Крим до Росії.

18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між Росією і так званою «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.