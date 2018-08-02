Медведчук наразі не є фігурантом справи Савченко – Луценко

На даному етапі достатніх доказів, аби надати Медведчуку іншого статусу, ніж свідка, немає, зазначив генпрокурор.

На даний момент лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук не має жодного статусу в кримінальному провадженні проти керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана і позафракційного народного депутата України Надії Савченко, яких підозрюють у підготовці держперевороту і терактів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи причетний Медведчук до планування Савченко та Рубаном теракту в Києві.

"На даному етапі достатніх доказів, щоб надати Медведчуку іншого статусу, ніж свідка, немає", - сказав Луценко і додав, що нині і статусу свідка Медведчук у справі не має.

Також він зазначив, що у цій справі слідству відомі імена старших офіцерів збройних сил РФ, з дозволу яких їхні підлеглі завантажували зброю для Савченко і Рубана для скоєння теракту. За словами генпрокурора, вся ця зброя походить зі складів Криму і окупованої частини Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

В березні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має запитання щодо справи Савченко-Рубана до лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Генпрокурор не виключив, що Медведчук, народний депутат Надія Савченко та керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан могли спільно готувати державний переворот.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

Вчора, 1 серпня, джерело в Генпрокуратурі повідомило УНІАН, що СБУ завершила досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Сьогодні про завершення досудового розслідування офіційно заявив Луценко.