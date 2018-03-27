Луценко запідозрив Медведчука у намірі здійснити переворот в Україні спільно з Рубаном і Савченко

Також генпрокурор не виключив, що лідер руху «Український вибір» може бути пов’язаний з діяльністю народного депутата Надії Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має запитання до лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука.

Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, про це Луценко заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV.

«У нас є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданнями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України.

Центром таких дій, за багатьма даними, може бути партія, яка називається "Український вибір", яку очолює пан Медведчук. І ми дійсно цим займаємось понад рік», - процитувала Сарган слова Луценка.

Також генпрокурор не виключив, що Медведчук, народний депутат Надія Савченко та керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан могли спільно готувати державний переворот.

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«Друга частина, більш серйозна, - це ймовірна причетність самого пана Медведчука до діяльності і Рубана, і Савченко. Ми вивчаємо їхні ймовірні контакти», - сказав він.

Крім того, на думку Луценка, акції протесту, організовані партією «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, також були частиною плану з дестабілізації ситуації в державі.

«Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану. І я особисто вважаю, що події по дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, спроб штурму Жовтневого палацу тощо, які демонстрували прихильники Саакашвілі, були частиною плану по дестабілізації. Ймовірно, теракт в центрі столиці мав би потягнути за собою наступ російсько-терористичних військ, в обозі яких рухався би наш "легітимний" В.Янукович», - сказав генпрокурор.

«Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню конституційного ладу в Україні, я упевнений, - існує. І ми шукаємо цей мозковий центр», - додав він.

Довідка УНІАН. 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужбі вдалося запобігти масштабним терактам, які планували вчинити найближчим часом у Києві та інших містах.

У підготовці атак та держперевороту підозрюються народний депутат Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю парламенту.