В ОРДЛО ніколи не пропонували обмін Рубана на двох українських військових - Геращенко

Раніше адвокат Рубана заявив, що його підзахисний був готовий укласти угоду про визнання вини.

Представники терористів ОРДЛО ніколи не робили пропозиції щодо обміну керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, звинуваченого у підготовці держперевороту, на двох українських військових.

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Таку заяву у Facebook зробила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

«Не відповідають дійсності заяви адвокатів Рубана, далеких до переговорчого процесу в Мінську . Ніколи ОРДЛО не пропонували за цього « генерала » двох наших військових . Один раз йшлося про формулу один- на один, а потім ОРДЛО просто включили його прізвище в свій загальний список , де майже триста осіб і заявили, що ніяких малих обмінів не буде, тільки всіх на всіх», – зазначила вона.

Геращенко вказала, що ця позиція надиктована ватажкам бойовиків у Кремлі.

«Але якщо всіх на всіх, то ми вимагаємо включити в цей список і всіх бранців Кремля в російських тюрмах: Сенцова, Кольченка, Сущенка, Балуха, Гриба, Карпюка, всі інших», – наголосила вона.

Раніше адвокат Рубана Валентин Рибін заявив, що сторона захисту пропонувала слідству укласти угоду про визнання Рубаном провини. Метою цієї угоди, за словами адвоката, був обмін підзахисного на двох українських полонених, які знаходяться в полоні в ОРДЛО ще з 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, нардепа Надію Савченко та переговорника зі звільнення полонених Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Савченко та Рубан утримуються під арештом.

2 серпня Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.