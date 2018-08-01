Досудове слідство у справі Савченко завершено

Незабаром справу про підготовку народним депутатом терактів та держперевороту передадуть до суду.

Досудове слідство у справі позафракційного народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці терактів і держперевороту, завершено.

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Про це УНІАН повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Матеріали справи будуть передані стороні захисту для ознайомлення, після чого справу буде направлено до суду", - повідомляє джерело.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.