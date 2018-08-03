У РФ затримали і заарештували водія рейсового автобуса Вінниця-Москва - адвокат

Українця затримали співробітники ФСБ у Брянській області, а суд помістив під варту.

У Російській Федерації затримали і заарештували водія рейсового автобуса Вінниця-Москва, громадянина України Олега Чабана після знаходження в його автобусі вибухових пакетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Юрій Білоус на прес-конфренеціі «Новий в'язень Кремля - водій рейсового автобуса з Вінниці».

Адвокат розповів, що громадянин України Олег Чабан є водієм міжнародного рейсового автобуса Вінниця-Москва, якого затримали на території РФ в селищі Климово в Брянській області в травні цього року і помістили під варту.

"Йому вже двічі протягом цього часу було продовжено запобіжний захід. Він перебуватиме під арештом. Було подано дві апеляції, які судом залишаються без змін, вони відхиляються. Він перебуває сьогодні під вартою в СІЗО", - сказав Білоус.

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Термін тримання Чабана під вартою було продовжено до 4 вересня.

Також він сказав, що суд в Росії двічі відмовив дружині затриманого українця, Наталії Чабан, в отриманні процесуального статусу захисника.

"На сьогоднішній день людина без доказів в матеріалах кримінальної справи перебуватиме під арештом на території Росії і обвинувачується в скоєнні злочину, а саме в контрабанді і незаконному перевезенні та зберіганні зброї, яку було знайдено в автобусі серед пасажирського багажу, до якого сам Олег Чабан не мав жодного стосунку, не отримував його, не видавав жодних документів, не отримував за це коштів і ні з ким не контактував", - сказав адвокат.

Також захисник сказав, що Чабана тримають під вартою, тому що той є "громадянином України і може переховуватися від слідства".

"Суд бере до уваги виключно позицію обвинувачення, виключно позицію слідства. Там задіяна і ФСБ. Затримання проводила саме Федеральна служба безпеки", - сказав Білоус.

Крім того, адвокат сказав, що Олег Чабан в армії не служив і ніколи не мав ніякої зброї.

"Ніякого стосунку, формально, до зброї, на території України він не мав", - зазначив адвокат.

Разом з тим, за словами адвоката, вантаж, який знаходився в автобусі Чабана, мав отримати громадянин РФ.

"Він дав свою явку з повинною, тобто можливо допустити, що ця людина є учасником якоїсь схеми, якоїсь групи, можливо організованої. І він, громадянин Російської Федерації, тут відпущений під підписку про невиїзд", - сказав адвокат.

"Незважаючи на явку з повинною, тобто говорячи простою мовою зізнання у скоєнні злочину. Він сказав: я скоїв цей злочин. Все, це базовий доказ, який ляже цілком можливо в основу для його обвинувачення. А наш громадянин, який зовсім не визнає свою вину ... він перебуватиме під вартою", - зазначив адвокат.

Білоус уточнив, що в багажнику автобуса було знайдено вибухові пакети під назвою "грунтовка".

Дружина затриманого українця, Наталія Чабан, повідомила, що її чоловік з 18 років працює водієм. Перед затриманням він працював водієм на приватного підприємця. Водієм міжнародного сполучення він працював півтора року.

"До Москви він їздив не дуже часто ... З початку цього можливо це була друга або третя поїздка", - сказала Наталія Чабан.

"Цієї поїздки не мало бути ... Його викликали за три години до поїздки в зв'язку з тим, що другий водій відмовився їхати за сімейними обставинами", - додала вона.

Вона зазначила, її чоловік на сьогодні перебуває в контакті з адвокатом з РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві заарештований український провідник Сергій Бугайчук, який працює у пасажирському вагонному депо "Ковель". Його затримали 11 липня 2018 року. 12 липня суд обрав для українця запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

Бугайчуку інкримінують те, що він у складі групи осіб з трьох людей (одного з яких названо тільки по імені) нібито переправляв через російсько-український кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19 і 10 стволів до пістолета "Макаров".