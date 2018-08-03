ЦВК порахувала витрати на вибори президента та парламенту в 2019 році

Затверджений обсяг видатків на проведення виборів президента України становить 2 354 880 грн.

Центральна виборча комісія затвердила обсяги видатків для проведення виборів президента та народних депутатів України на 2019 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Зокрема повідомляється, що ЦВК затвердила обсяги видатків для включення до бюджетних запитів за чотирма бюджетними програмами до проекту Державного бюджету України на 2019 рік, а саме:

за бюджетною програмою 6731040 "Проведення виборів Президента України" у сумі 2 354 880,0 тис. гривень;

за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" у сумі 1 949 620,0 тис. гривень;

за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 247 011,0 тис. гривень;

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за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 223 539,6 тис. гривень.

У ЦВК також зазначили, що комісія своєю постановою від 1 серпня 2017 року № 150 затвердила орієнтовний обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2019 рік у сумі 46 481,2 тис. гривень.

«Однак, зважаючи на суттєве збільшення кількості та підвищення рівня складності кібератак на державні інформаційні ресурси України, об’єкти критичної інфраструктури у контексті підготовки та проведення у 2019 році чергових виборів Президента України та народних депутатів України, дедалі актуальнішим стає питання посилення безпеки Державного реєстру виборців. Тому з метою забезпечення виконання вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та пунктів 4.1, 4.2 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016, мінімізації загроз надійному та безперебійному функціонуванню електронних інформаційних ресурсів АІТС Держреєстру та недопущення зриву виборів у 2019 році обсяг видатків необхідно збільшити до 223 539,6 тис. гривень», - повідомили у прес-службі.

Також комісія затвердила орієнтовні обсяги видатків для включення до бюджетних запитів за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2020 рік у сумі 47 850,1 тис. гривень та на 2021 рік у сумі 46 721,1 тис. гривень.

Нагадаємо, 2019-й має стати роком виборів в Україні, адже в цей рік з інтервалом в півроку, якщо не виникне форс-мажорних ситуацій, мають пройти спочатку президентські, а потім парламентські вибори. Так, чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня, а вибори до Верховної Ради 9 скликання – 27 жовтня.