Глави МЗС країн Вишеградської четвірки відвідають Україну 16 грудня
21:48, 12 грудня 2014Політика
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Міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в наступний вівторок, 16 грудня, відвідають з візитом Україну.
Глаы МЗС країн Вишеградської четвірки прибудуть в Україну \ piswesola.pl
Про це повідомив на своєму "Твіттері" прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський.
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"У неділю глава МЗС Польщі Гжегож Схетина вилітає до Брюсселя на нараду глав МЗС Євросоюзу. А у вівторок глави МЗС Вишеградської четвірки в Києві", - написав він сьогодні ввечері.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що Україна може розраховувати на підтримку держав Вишеградської четвірки.
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