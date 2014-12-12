Глави МЗС країн Вишеградської четвірки відвідають Україну 16 грудня

Про це повідомив на своєму "Твіттері" прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський.

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"У неділю глава МЗС Польщі Гжегож Схетина вилітає до Брюсселя на нараду глав МЗС Євросоюзу. А у вівторок глави МЗС Вишеградської четвірки в Києві", - написав він сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що Україна може розраховувати на підтримку держав Вишеградської четвірки.