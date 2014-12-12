Коморовський: Україна може розраховувати на підтримку Вишеградської четвірки

Про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський після зустрічі з главами держав Вишеградської четвірки, Австрії та Словенії сьогодні в Празі.

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"Вишеградська група підтверджує свою готовність підтримати Україну в широкому спектрі справ, таких як реалізація реформ, незгода з порушенням міжнародного права в контексті України та підтримка вирішення конфлікту з Росією", - сказав він на прес-конференції.

Броніслав Коморовський зазначив, що глави цих держав під час своїх промов згадували раніше оприлюднену у грудні заяву міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки про підтримку України.

За його словами, це позитивний сигнал, яким він поділиться з президентом України Петром Порошенком, візит до Польщі якого очікується наступного тижня.

"З великим задоволенням хочу відзначити, що ми знайшли спільну мову, спільну позицію щодо важливих справ у контексті процесів, які мають місце на сході Європи. Маю на увазі, російсько-український конфлікт", - сказав Броніслав Коморовський.

Президент Польщі також повідомив, що кожна з держав цього об'єднання виробила для себе певну спеціалізацію, в якій планує допомагати Україні, зазначивши, що польська влада вважає своїм пріоритетним завданням сприяти проведенню реформи місцевого самоврядування.

Броніслав Коморовський зазначив, що польські експерти вже співпрацюють у цій сфері з представниками української влади.