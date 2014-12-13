Глава МЗС Данії: ЄС має розширити обмеження проти Криму, а санкціям проти РФ слід дати час

ЄС повинен розширити санкції щодо анексованого Росією Криму. Таку думку висловив міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор в інтерв'ю Bloomberg, передає Українська правда.

"Коли йдеться про Крим, я сподіваюся, ми зможемо домовитися про деякі дії, які чітко дали б зрозуміти, що Європейський Союз не визнає анексію Криму і буде продовжувати впроваджувати санкції щодо Криму для того, щоб продемонструвати це", - відзначив він.

За його словами, ЄС має намір зберігати діючий режим санкцій щодо Росії.

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Проте, як зазначив Лідегор, вже впровадженим санкціям потрібен час, щоб "продемонструвати свою повну силу".

Саме тому, на його думку, посилювати санкції проти Росії наразі немає потреби.

"Збереження нинішнього режиму санкцій - це теж вибір, і він буде мати все більший вплив на російську економіку. Я не бачу причин, щоб зняти санкції, тому що Росія не продемонструвала дій щодо деескалації; я думаю, що немає сенсу прямо зараз підвищувати рівень санкцій", - зауважив глава МЗС Данії.

Як підкреслив він, суть санкцій - чинити тиск на політику Путіна, а не сприяти колапсу російської економіки.

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Як відомо, ЄС розширить санкції щодо туристичної та енергетичної галузей Криму.

Разом з тим посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв закликав ЄС заборонити імпорт своїх товарів до Криму.