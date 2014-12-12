Три країни ЄС можуть ветувати санкції проти Росії - джерела
Росія лобіює в столицях найбільших своїх симпатиків – Угорщини, Італії та Кіпру – питання накладення вето на продовження санкцій щодо РФ у наступному році.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посилання на видання Euobserver, яке, у свою чергу, посилається на власні джерела.
Термін дії перших двох хвиль обмежувальних заходів щодо посадових осіб України і Росії закінчуються у березні та квітні 2015 року відповідно. Найболючіші санкції – щодо російських банків та енергетичних компаній – закінчуються в липні.
Держави-члени мають на основі конценсусу прийняти рішення про їх продовження, і якщо одна або декілька з них будуть проти, санкції поваляться.
Москва у цьому питанні орієнтується на Будапешт, Нікосію, Рим як своїх найбільш вірогідних союзників, повідомило одне з джерел ЄС, що беруть участь в початку переговорів щодо продовження санкцій.
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"Росіяни активно працюють в різних столицях", - сказало джерело, називаючи всіх трьох основними мішенями РФ.
"Я був би дуже здивований, якби Росія не лобіювала питання санкцій в Будапешті, Нікосії або Римі, а також Берліні" – зазначило інше джерело
"Як очікувалось, оновлення цих санкцій не зустріне жодної небезпеки. Але тепер все, здається, не так просто, деякі країни наполягають на більш широкій дискусії щодо російських санкцій в березні" - сказав співрозмовник Euobserver.
Дипломатичні джерела повідомили, що хитку позицію має також Чехія.