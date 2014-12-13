Порошенко: конфлікт в Україні показав неефективність Радбезу ООН
Конфлікт на Донбасі продемонстрував неефективність післявоєнної системи глобальної безпеки, в тому числі Ради Безпеки ООН.
Про це в інтерв'ю австралійському телеканалу АВС заявив президент України Петро Порошенко, передає "Апостроф".
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«Ми повинні бути абсолютно відвертими і прямолінійними: конфлікт на сході України продемонстрував неефективність післявоєнної глобальної системи безпеки, включаючи Раду Безпеки ООН. І це сталося тому, що один з постійних членів, який має право вето, є агресором. Ми повинні розробити нову систему, яка зможе зупинити цей дуже небезпечний розвиток ситуації в усьому світі», - сказав Петро Порошенко.
На думку українського президента, для того, щоб підвищити ефективність Радбезу ООН, необхідно зняти з постійного члена право вето.