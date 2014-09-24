Радбез ООН прийняв резолюцію про боротьбу з тероризмом

Відповідна резолюція отримала підтримку всіх країн-членів Радбезу, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожПан Гі Мун: з точки зору принципів ООН це був жахливий рікДокумент вимагає "запобігати пересуванню терористів і терористичних груп з допомогою ефективного прикордонного контролю та контролю за видачею документів, що посвідчують особу, та проїзних документів, а також за допомогою заходів попередження фальсифікації, підробки або незаконного використання документів".

Резолюція також "рекомендує державам-членам використовувати процедури оцінки ризиків і перевірки мандрівників на основі фактичних даних, включаючи збір і аналіз даних про поїздки, не вдаючись до практики складання ймовірнісної моделі особистості на основі стереотипів, зумовлених дискримінацією, забороненою міжнародним правом".