Сенатор США розкрив деталі нових "нищівних санкцій" проти Росії

Член Сенату Бен Кардін зазначив, що адміністрація Трампа займає рішучу позицію щодо Росії і вдається до необхідних заходів для захисту США.

Сенатор-демократ Бен Кардін розповів про проект нових санкції щодо Росії, які покликані покарати її у випадку спроб втручання у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

Як передає «Голос Америки», Кардін висловив думку, що заяви президента США дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси, тому сам Кардін бачить завданням законодавців чітко показати президенту Росії, що його недружні дії мають припинитись.

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"Ми можемо набагато більш агресивно взятись за олігархів, які підтримують корупцію Путіна. Запропонований законопроект щодо санкцій посилює заходи проти олігархів, пропонує заборону на використання ними нашої банківської системи. Ми також маємо санкції, накладені згідно з законом Магнітського, через які олігархи не можуть приїздити до США. Відрізавши Путіна від фінансів, ми можемо не допустити його ворожих дій", - розповів законодавець-демократ.

Кардін також відзначив, що адміністрація Трампа займає рішучу позицію щодо Росії і вдається до необхідних заходів для захисту США, але висловив жаль, що особисто президент США не виступив рішуче проти Путіна.

"Ми бачимо, що наші урядові установи роблять все, як треба. Міністерство національної безпеки працює зі штатами, щоб захистити нашу інфраструктуру у ході виборів. Тому я думаю, що наші установи вдаються до неохідних дій. Не вистачає лише капітана - нашого президента", - відзначив законодавець.

Як повідомляв УНІАН, декілька днів тому шість сенаторів з Республіканської і Демократичної партій США представили проект закону про посилення економічного, політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію шляхом запровадження санкцій.

"Наша мета полягає у тому, аби змінити статус-кво та запровадити нищівні санкції та інші заходи проти путінської Росії до того часу, поки він не припинить і не перестане втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, поки Росія не вийде з території України та не припинить усі зусилля зі створення безладу в Сирії", - пояснив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.