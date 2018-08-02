Шість сенаторів США представили нові антиросійські санкції

Нові санкції мають завдати "найбільш сильного удару" по Росії у порівнянні з усіма тими заходами, що будь-коли запроваджувалися.

У Сполучених Штатах Америки шість сенаторів з Республіканської і Демократичної партій представили проект закону про посилення економічного, політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію шляхом запровадження санкцій.

Як йдеться в повідомленні на сайті сенатора-республіканця Ліндсі Грема, шість сенаторів представили законопроект "Захист американської безпеки від агресії Кремля".

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Окрім Грема, законопроект представили сенатори від Демократичної партії Боб Менендес, Бен Кардін і Джин Шахін, а також від Республіканської - Корі Гарднер і Джон Маккейн.

Цей проект є комплексним законодавчим актом, який має посилити економічний, політичний та дипломатичний тиск на Російську Федерацію у відповідь на триваюче втручання РФ у американські вибори, згубний вплив у Сирії, агресію в Криму та іншу діяльність.

"Поточний санкцій режим зазнав невдачі у стримуванні Росії від втручання у майбутні проміжні вибори 2018 року (вибори, які відбудуться в листопаді до Палати представників та Сенату - УНІАН)", - наголосив Грем.

"Наша мета полягає у тому, аби змінити статус-кво та запровадити нищівні санкції та інші заходи проти путінської Росії до того часу, поки він не припинить і не перестане втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, поки Росія не вийде з території України та не припинить усі зусилля зі створення безладу в Сирії", - заявив Грем.

У зв'язку з цим він підкреслив, що санкції та інші заходи, які передбачає цей законопроект, "завдадуть найбільш сильного удару" по Росії з усіх тих заходів, що будь-коли запроваджувалися.

"Ці санкції та інші заходи розраховані, аби відреагувати наібільш рішучим чином", - наголосив Грем.

Основні елементи законопроекту передбачають ухвалення рішучої заяви на підтримку НАТО, а також закріплення вимоги на той випадок, що якщо США забажають вийти з Альянсу, то для цього має знадобитися дві третини голосів Сенату для ухвалення такого рішення.

Також є положення про прискорення передачі наявних надмірних надлишків американської оборонної продукції певним країнам НАТО з тою метою, аби зменшити їх залежність від російського військового обладнання.

Крім того, передбачається у Державному департаменті США створити Управління з питань кібернетичного простору та цифрової економіки. Це управління має очолити дипломатичні зусилля стосовно міжнародної кібербезпеки, доступу до Інтернету, свободи в Інтернеті, кіберзлочинності, стримування та реагування на кіберзагрози.

Разом з тим, законопроект передбачає заходи, що спрямовані на здійснення тиску на уряд РФ з метою припинення його протидії міжнародним зусиллям з розслідування застосування хімічної зброї, а також передбачає заходи для покарання російського уряду за виробництво хімічної зброї та її застосування.

Законопроект передбачає запровадження нових санкцій на політичні фігури, олігархів та членів родин та інших осіб, які сприяють здійсненню незаконної і корумпованої діяльності, прямо чи опосередковано, на стороні президента РФ Володимира Путіна.

Також пропонується запровадити санкції на транзакції, пов'язані з інвестуванням у енергетичні проекти, які підтримуються державними російськими компаніями або напівдержавними структурами.

Разом з тим, передбачається запровадити заборону і санкції відносно транзакцій, що пов'язані з новим державним боргом РФ.

Законопроект містить можливість запровадження секторальних санкцій на будь-яку особу в РФ, яка має можливість або потенціал підтримувати чи сприяти згубній кібердіяльності.

Також Держдепартаменту США пропонується закріпити вимогу щодо внесення пропозиції на визначення того, чи відповідає діяльність РФ тим критеріям, аби визнати її державою - спонсором тероризму.

Крім того, передбачається узаконити вимогу, аби американські місцеві страхові компанії звітували про кінцевих власників майна, які здійснюють операції з купівлі дорогої нерухомості в США.

До того ж, пропонується підготувати звіт про справжній капітал та активи, що належать Путіну.

Ще пропонується створити центр з реагування на гібридні загрози. Метою цієї установи має стати краща підготовка та реагування на російську дезінформаційну кампанію та загрози, що походять з РФ.

Законопроект містить і інші заходи проти згубної діяльності РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Сенаті Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) заявили, що працюють над розробкою комплексного законодавчого акту, який має посилити тиск на Росію та розширити можливості уряду США з метою реагування на дії Кремля. Сенатори хочуть посилити санкції в енергетичному та фінансовому секторах РФ, проти російських олігархів і напівдержавних структур, а також запровадити санкції щодо російського державного боргу.