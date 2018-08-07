В інтернеті зявився фейковий сайт НАЗК для подання декларацій

В агентстві закликали не користуватись зазначеним ресурсом.

Прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції повідомила про підробний портал для подання декларацій.

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«До уваги суб'єктів декларування! Звертаємо увагу, що з'явився двійник сайту для подання декларацій! САЙТ ЗА АДРЕСОЮ: portal.nazk.org.ua НЕ Є ОФІЦІЙНИМ РЕСУРСОМ!», – зазначається у повідомленні на справжньому сайті НАЗК.

В агентстві закликали взяти до уваги помилки які містяться на вказаній сторінці, що вказують на фейковість сайту, і закликали не користуватись даним ресурсом.

Нагадаємо, 31 березня 2018 року завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На початку квітня у роботі Єдиного державного реєстру декларацій на сайті НАЗК виникали проблеми, певний час він був недоступним для перегляду.