Реєстр декларацій на сайті НАЗК недоступний для перегляду
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недоступний для перегляду на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Як передає кореспондент УНІАН, впродовж 2 квітня на сайті НАЗК неможливо переглянути декларації.
При спробі перегляду на сторінці з’являється напис: “Сталася технічна помилка. Спробуйте пізніше”.
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Водночас в Нацагентстві визнають проблему та обіцяють вирішити її.
На запитання кореспондента УНІАН, в чому причина, керівник прес-служби НАЗК Богдан Церковняк зазначив, що така проблема існує, і НАЗК готує запит до адміністратора реєстру декларацій, державного підприємства “Українські спеціальні системи” з приводу непрацюючого реєстру.
Також він додав, що минулого тижня вже були проблеми із заходами до реєстру декларацій, але вони були пов’язані з високим трафіком.
Яка причина неполадок сьогодні, в НАЗК поки не знають, однак не пов’язують це з трафіком.